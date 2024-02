Météo Tunisie : pluies, orages et baisse des températures nocturnes

Imprimer





L’institut national de la météorologie (INM) a indiqué dans son bulletin du mardi 27 février 2024, que la soirée serait marquée par des pluies dispersées dans la plupart des régions, parfois accompagnées d'orages intenses dans le nord et le centre-est, avec possibilité de grêle dans des endroits limités.





Les vents sont de secteur nord dans le nord et le centre, et de secteur ouest dans le sud, relativement forts près des côtes et dans le sud, avec des tourbillons de sable locaux dans le sud-est, et modérés à faibles ailleurs.





Les températures nocturnes varient entre six et douze degrés dans le nord, le centre et le sud-ouest, autour de quatre degrés dans les hauteurs ouest, et entre douze et quatorze degrés dans les autres régions.





S.H