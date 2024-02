La BH Bank s’engage à financer les sociétés communautaires

Imprimer

La BH Bank a dit s’engager pleinement dans la politique sociale de l’État, notamment pour faire réussir le projet de création des sociétés communautaires et leur accompagnement technique.

Dans un communiqué datant du mardi 27 février 2024, la BH informe ainsi qu’une délégation de la banque menée par son directeur général a participé à une séance de travail, au siège du ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi, avec le nouveau secrétaire d’Etat en charge des sociétés communautaires.

On apprend donc qu’au cours de la séance ont été abordés « les moyens de financer conjointement les sociétés communautaires et de fournir les mécanismes qui permettront de diversifier leurs sources de financements et assurer leur bon fonctionnement et pérennité ».

La réunion, affirme la BH, a abouti sur un accord pour la signature d’un accord-cadre entre le ministère et la banque visant à fournir les financements nécessaires et l’assistance technique.

I.L