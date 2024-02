Décès de Kacem Bousnina

Le ministère des Affaires étrangères a rendu hommage à l’ancien diplomate, Kacem Bousnina, décédé hier, dimanche 25 février 2024, à l’âge de 92 ans.

Le défunt a occupé de nombreuses responsabilités et postes élevés au sein de l'État. Il a notamment été gouverneur du Grand Tunis du Cap-Bon et de Sfax, et secrétaire d'État chargé des affaires religieuses.

Kacem Bousnina a occupé le poste d'ambassadeur de la République tunisienne auprès du Royaume d'Arabie Saoudite à deux reprises. Un premier mandat du 12 septembre 1978 au 19 février 1989 et un second du 23 septembre 1991 au 4 octobre 1994.

Paix à son âme.