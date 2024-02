Ferid Belhaj : la Banque mondiale disposée à poursuivre son soutien à la Tunisie

Imprimer

Le ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar, a reçu, lundi 26 février 2024, le vice-président de la Banque mondiale pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, Ferid Belhaj, actuellement en visite de travail en Tunisie.

Cette rencontre a permis, selon un communiqué du MAE tunisien, de discuter de la coopération en cours entre les deux parties, en particulier le suivi de la mise en œuvre des projets financés par la Banque mondiale, ainsi que des possibilités de développement et de découverte de nouvelles opportunités de partenariat.

Le ministre a salué la contribution de la Banque au soutien des efforts nationaux visant à réaliser le développement, soulignant l'importance de renforcer cette coopération pour répondre aux priorités économiques et sociales de notre pays, notamment dans les domaines de la sécurité alimentaire et de la lutte contre les changements climatiques, surtout dans le contexte des crises régionales et mondiales interconnectées et de leurs impacts négatifs sur notre économie nationale. Il a également souligné la poursuite du processus de réforme économique et financière dans notre pays et le rôle de la diplomatie tunisienne pour faire avancer ce processus afin de relever les défis actuels et de réaliser la prospérité.

De son côté, le vice-président de la Banque mondiale a renouvelé la disposition de l'institution à soutenir les projets en Tunisie dans les domaines social et économique en approuvant un ensemble de financements annuels dans le cadre de la coopération stratégique, répondant ainsi aux aspirations de notre pays et s'alignant sur nos priorités nationales.

Il a également inqué que la Banque avait présenté son rapport sur le développement et le climat en Tunisie, qui a abouti à des recommandations importantes, notamment dans le développement du secteur agricole et la lutte contre les changements climatiques.

S.H