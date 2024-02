Des personnalités lancent un appel aux prisonniers politiques pour suspendre leur grève de la faim

Cela fait quinze jours que les prisonniers politiques, dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’État, ont entamé une grève de la faim, pour marquer les 365 jours de leur incarcération sans qu’il n’y ait aucun avancement ou audition.

Dans une pétition signée par plusieurs personnalités du monde politique, médiatique et de la société civile, un appel a été lancé aux prisonniers pour qu’ils interrompent leur grève, le message de contestation étant parvenu, alors que leur état de santé s’est dangereusement dégradé.

Les signataires réaffirment ainsi leur solidarité envers les détenus leur promettent de faire tout leur possible afin de porter leur voix et d’œuvrer à leur libération et à les disculper. Ils ont appelé les autorités à libérer immédiatement tous les prisonniers pour des affaires en lien avec la liberté d’expression et l’activisme politique pacifique.

Parmi les signataires, on citera : Hamma Hammami, Zied El Heni, Sana Ben Achour, Hichem Ajbouni, Sofiene Ben Hamida, Ahmed Nejib Chebbi, Nabil Hajji, Raja Ben Slama, Chaouki Tabib, Khadija Cherif, Ahmed Souab…

I.L.