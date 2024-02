Météo - Tunisie : de fortes pluies et des orages attendus à partir de mardi

C’est à partir de mardi 27 février que le temps se dégradera. L’Institut national de météorologie (INM) a publié, lundi 26 février 2024, une alerte pour annoncer d’importantes pluies et des orages accompagnés de grêle.

Les intempéries toucheront le nord-ouest puis les régions de l’est du pays. Les quantités seront comprises entre 20 et 40 mm et atteindront les 60 mm dans certaines régions.

Les orages se poursuivront, affirme l’INM, mercredi et jeudi et les quantités de pluies seront tout autant importantes notamment au nord et au centre du territoire tunisien.