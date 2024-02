Houssem Eddine Touiti : le ministère du Commerce s'est préparé pour le mois de ramadan

Le directeur général de la concurrence et des enquêtes économiques au ministère du Commerce, Houssem Eddine Touiti a indiqué que des quantités importantes de sucre étaient disponibles au niveau de l’Office du Commerce de Tunisie et que les magasins avaient été approvisionnés à la fin de la semaine dernière.

S’exprimant le 26 février 2024 durant « Sbeh El Ward » de Hatem Ben Amara sur Jawhara Fm, Houssem Eddine Touiti a estimé que l’approvisionnement des magasins pourrait être à l’origine des files d’attente qui s’y étaient formées. Il a assuré que les autorités comptaient intervenir afin d’améliorer l’approvisionnement et augmenter la quantité de sucre disponible.

« Des stocks importants sont disponibles… Il s’agit de plus de 100 mille tonnes… Nous allons diversifier l’offre en l’étalant sur trois périodes durant la journée… Nous avons un programme permettant de distribuer mille tonnes par jour durant le mois de ramadan… Nous allons, exceptionnellement, introduire des quantités supplémentaires avant le mois de ramadan, soit avant une semaine. Aussi, des quantités de sucre seront distribuées durant les dix derniers jours de ramadan… Pas moins de trois mille tonnes supplémentaires seront introduites sur le marché », a-t-il dit.

Pour ce qui est des autres produits, le haut cadre du ministère du Commerce a mis en garde contre l’empressement des consommateurs. Houssem Eddine Touiti a, aussi, révélé l’élaboration d’un programme reposant sur trois piliers, dont celui de la garantie de l’approvisionnement continu, la régularisation et l’amélioration de l'offre. Il a expliqué que les prix de vente des produits agricoles et des viandes de volaille enregistrent un recul. Il a évoqué une collaboration avec les grandes surfaces afin d’offrir des produits à prix concurrentiel.

Houssem Eddine Touiti a indiqué que le ministère du Commerce interviendra afin de garantir une stabilisation et une diversification de l’offre en fruits et légumes. « Nous avons un stock constitué de 12 mille tonnes de viande de poulet et 6.500 tonnes de dinde. Ces quantités couvrent largement nos besoins pour le mois de ramadan… De même pour les œufs, nous aurons plus de 175 millions d’unités… Il y aura une stabilité au niveau de l’offre en produits agricoles frais… Nous nous sommes dotés d’un programme d’intervention portant sur le sucre et le café… Plus de deux millions de litres d’huile d’olive seront introduits sur le marché », a-t-il ajouté.

Houssem Eddine Touiti a, aussi, assuré que six mille tonnes d’huile compensée seront introduites sur le marché avant le début du mois de ramadan. D’autres quantités seront livrées ultérieurement. Il s’agit de neuf mille tonnes qui seront disponibles durant le mois de ramadan. Le directeur général de la concurrence et des enquêtes économiques au ministère du Commerce a, également, affirmé que les produits dérivés des céréales seront disponibles. Il a indiqué que le ministère continuera à déployer des points de vente du producteur au consommateur. Ceci aura lieu dans chaque gouvernorat.

Quant à la spéculation, un programme de contrôle a été initié au sein du ministère. Des équipes fixes seront présentes au niveau des marchés de gros ou de détail. Elles auront pour mission de lutter contre la spéculation et le stockage illégal visant à manipuler les prix. D’après lui, le prochain mois de ramadan se déroulera mieux que ceux des années passées.

S.G