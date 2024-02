Dalila Ben Mbarek Msaddek, prisonniers politiques, Ferid Belhaj… Les 5 infos du week-end

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué le week-en du 24 au 25 février 2024 :







Dalila Ben Mbarek Msaddek entame une grève de la faim sauvage

Dalila Ben Mbarek Msaddek a indiqué que son frère et détenu dans le cadre de l’affaire de complot contre la sûreté de l’État, Jaouhar Ben Mbarek a été condamné à six mois de prison à la suite d’une plainte déposée par l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie). Elle a annoncé l’entame d’une grève de la faim sauvage en guise de protestation face aux circonstances ayant conduit à cette condamnation.

Prisonniers politiques : les familles organisent une marche silencieuse symbolique

Les familles des détenus politiques ont organisé, dimanche 25 février 2024, une marche silencieuse en guise de solidarité avec les membres de leurs familles incarcérés dans le cadre de l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’État et pour protester contre la situation de la justice et des libertés en Tunisie. Les membres des familles se sont rassemblés au siège du parti Al Joumhouri. Ils se sont enchaînés les mains, et mis un ruban adhésif sur la bouche.

Amnesty international appelle à la libération immédiate de Jaouhar Ben Mbarek

L'organisation Amnesty International a rendu public un communiqué, dimanche 25 février 2024, appelant les autorités tunisiennes à la libération immédiate de l'opposant politique Jaouhar Ben Mbarek. Amnesty International appelle, également, à abandonner toutes les accusations portées contre lui et à mettre un terme à l'abus du système judiciaire comme un moyen de réduire au silence l'opposition politique et de terroriser tous les opposants politiques potentiels.

Ferid Belhaj : il est temps que les pays du nord tiennent leurs promesses

Le vice-président de la Banque mondiale pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, Ferid Belhaj, a considéré que la Tunisie avait besoin de financements sous forme de dons et non de prêts en matière environnementale. Dans une déclaration accordée le 24 février 2024 à Mosaïque Fm, Ferid Belhaj a mis l’accent sur l’importance de mobiliser des fonds d’ici l’année 2050 dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Il a appelé à se positionner clairement à ce sujet.

Walid Ben Salah réélu à la présidence de l’Ordre des experts comptables

L’expert-comptable, Walid Ben Salah a annoncé avoir été réélu à la présidence de l’Ordre des experts comptables de Tunisie (OECT) à 389 voix. Il avait cette fonction pour un premier mandat d’octobre 2021 à janvier 2024. Annonçant sa réelection, le 24 février 2024 sur Facebook, Walid Ben Salah a écrit : « Très Honoré d'être réélu au Conseil national de l’Ordre des experts comptables de Tunisie - O.E.C.T avec une très belle équipe dévouée et engagée pour servir la profession et l'intérêt public.