Abellatif Mekki élu secrétaire général du parti Âmal w Injaz

Les travaux du premier congrès du parti « Âmal w Injaz » ont pris fin, dimanche 25 février, aboutissant à l’élection d’Abdellatif Mekki en tant que secrétaire général pour un mandat de trois ans et l’élection des membres de son conseil national.

Les participants ont approuvé les cinq motions du premier congrès. La déclaration finale a recommandé de donner la priorité à la situation sociale et aux politiques publiques dans les domaines de la santé, du transport, de l'éducation et de la culture.





La déclaration a mis l’accent sur la nécessité de travailler en collaboration avec les parties politiques et sociales pour élaborer un pacte national pour le développement économique et social, soutenir le rapprochement pour traiter les grandes questions nationales, et œuvrer à sortir de la crise politique et à revenir à la voie démocratique.

Concernant la prochaine élection présidentielle, le congrès a recommandé à la direction élue de définir une position finale sur la forme de participation du parti conformément à la motion politique, aux conditions qui seront réunies et au climat dans lequel elles se dérouleront. Les participants ont également recommandé de purifier le climat politique du pays en arrêtant les procès politiques, en annulant le décret 54, en installant la Cour constitutionnelle et en soutenant le pouvoir judiciaire et les médias dans leur lutte pour défendre leur indépendance professionnelle.

Le parti a affirmé dans sa motion générale "qu'il serait une expression politique sociale conservatrice démocratique".

S.H