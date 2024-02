La LTDH constate la dégradation de l’état de santé des détenus politiques

La ligue tunisienne pour la défense des droits de l'Homme (LTDH), a rendu public un communiqué, mercredi 21 février 2024, à la suite d’une visite rendue aux détenus politiques à la prison de la Mornaguia afin de prendre connaissance de leur situation.

La LTDH a indiqué avoir reçu des plaintes de la part des familles de certains détenus politiques dans le cadre de l'affaire de complot, qui sont en grève de la faim depuis dix jours. Ainsi, une délégation du bureau exécutif de la ligue accompagnée d'un médecin, a rendu visite aux intéressés et a eu des entretiens individuels avec eux. Elle se dit inquiète de la détérioration de l'état de santé de la plupart d'entre eux, notamment ceux souffrant de maladies chroniques. La délégation a tenté de convaincre les intéressés de lever leur grève de la faim pour préserver leur santé physique et leur droit à la vie.





La LTDH tient également à rappeler sa position de principe demandant la garantie de toutes les conditions et garanties d'un procès équitable, ainsi que l'accélération du traitement du dossier, d'autant plus que la durée de la détention préventive dépasse un an sans accusations claires.

S.H