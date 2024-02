Ayachi Zammel : le président doit revoir son entourage et son gouvernement

Le président du mouvement « Azimoun », Ayachi Zammel a appelé le président de la République, Kaïs Saïed à revoir son entourage, notamment le gouvernement. « Monsieur le président, ce que vous aviez fait est une opportunité pour la Tunisie… Les résultats montrent que les compétences sont exclues », a-t-il dit.

S’exprimant le 21 février 2024 durant « Fi 90 Dkika » sur IFM, Ayachi Zammel a mis l’accent sur l’importance de s’entourer de personnes compétentes. Il s’agit, d’après lui, d’une condition indispensable à la réussite du chef de l’État. « Je sais que les choses sont compliquées… Il a choisi un entourage. Il n’y a pas eu de résultats. Il doit, donc, opérer un changement… J’appelle le président de la République à revoir sa position par rapport au gouvernement…

Au lieu de matraquer l’administration et de l’accuser d’incompétence et d’inefficacité, pourquoi ne pas aller vers une solution facile ? Définir une liste des hautes fonctions de l’État : les directeurs généraux, les gouverneurs, les ministres et les PDG des entreprises doivent faire l’objet de critères de choix… Par la suite, nous devons élaborer des fiches de fonction… La responsabilité doit être la base », a-t-il ajouté.

Ayachi Zammel a rappelé avoir été député et président de la commission parlementaire de la santé. Il a expliqué avoir appelé à des législatives anticipées avant le 25 juillet 2021. Il s'agissait du minimum des choses d'après lui. Il a estimé qu'on devait mettre l'accent sur la compétence avant de procéder aux nominations.

