Kaïs Saïed : Dar El Hout fait couler la salive des lobbies

Le président de la République, Kaïs Saïed s’est rendu, hier 20 février 2024, à l'Institut national des sciences et technologies de la mer (INSTM - communément connu sous le nom "Dar El Hout") où il a inspecté les lieux et s’est entretenu avec des responsables de l’établissement.

Fidèle à ses habitudes, le chef de l’État, Kaïs Saïed était muni d’une série de documents évoquant des dépassements et des défaillances au niveau de l’INSTM. On le voit, dans une vidéo publiée le 21 février 2024 par la présidence de la République, confronter le directeur général de l’institut, Hechmi Missaoui.

« Ce qui se trouve ici est très beau et n’a pas de valeur… Les recherches qui ont été menées au sein de cet établissement sont de haut niveau… Cet institut doit retrouver sa splendeur d’avant… On cherche à porter atteinte à cet établissement tel qu’on avait voulu le faire au niveau de la piscine du Belvédère … Cet endroit séduit les lobbies… Il fait couler la salive des gros poissons…

Je tiens à assurer, à l’occasion du centième anniversaire de cet établissement, qu’on ne le cédera pas... La situation est inacceptable… Le système informatique est en panne depuis des années… La situation des bassins de poissons est désastreuse… Ils ne contiennent pas de poissons ou d’espèces maritimes… Il y a aussi la question des salles d'incubation, de nutrition et d'initialisation se trouvant au sous-sol…













J’ai des photos de figurines brisées… Il y a la question des travaux… Les bâtiments doivent adopter un certain style… Il y a la question du navire (Hannibal, ndlr) dans le cadre de la coopération tuniso-japonaise… Le navire est en panne depuis plus de dix ans… Il a été convenu de le réparer en Italie pour un coût excédant un milliard de dinars (un million de dinars, ndlr)… Il est encore en panne et dans l’incapacité de naviguer… Son moteur est en panne… L’administration n’a pas pris la peine de procéder à un audit… On a chargé une équipe composée de cinq techniciens de la chose, mais on dirait qu’il s’agit d’un chômage rémunéré… Ils prétendent travailler mais ne le font pas…

Il y a, également, deux autres embarcations…. Quatre moteurs ont été volés et aucune mesure n’a été prise… On organisait des visites pour les élèves afin qu’ils puissent voir "Dar El hout"… Nous devons mettre fin à cette corruption et la dégradation de la situation… Si le navire a été acquis auprès du Japon pourquoi procéder aux réparations en Italie ?… On aurait pu aller au Japon ou inviter, dans le cadre des relations tuniso-japonaises, des techniciens japonais », a-t-il déclaré.

De son côté, le directeur général de l’INSTM, Hechmi Missaoui a indiqué que le navire "Hannibal" avait été réparé et utilisé durant les dix dernières années. Il a servi, d’après lui, à des voyages d’exploration et à l’évaluation des stocks de poisson en 2018. Le navire est tombé en panne pour la deuxième fois. Réagissant à la chose, Kaïs Saïed a considéré que le navire n’aurait pas dû être envoyé en Italie. Le directeur général de l’établissement a, aussi, indiqué que la Garde nationale a été informée du vol de moteurs et que des unités se sont rendues sur les lieux afin d’inspecter la scène du crime.

S.G