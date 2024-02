Ayoub Hafnaoui a-t-il été expulsé de l'Université de l'Indiana pour ses positions pro-palestiniennes ?

Le 13 février 2024, une page Facebook « Tunisie.info » a publié une information selon laquelle le champion olympique tunisien Ayoub Hafnaoui aurait été expulsé de l'université américaine de l'Indiana pour avoir soutenu la cause palestinienne.

La publication indiquait : « Ayoub Hafnaoui a été expulsé de l'université américaine où il s'entraînait et étudiait, en raison de son soutien à la cause palestinienne. Il est retourné en Tunisie pendant trois mois, ce qui a affecté sa condition physique et justifie son échec à se qualifier pour les Championnats du monde de natation au Qatar, où il a terminé 14e sur 400 mètres et 18e sur 800 mètres ».

Cette information a suscité l'indignation de nombreux internautes, considérant cela comme une injustice envers le nageur tunisien, des centaines de personnes l'ont partagée sur les réseaux sociaux.

Nous avons tenté de contacter l'université pour obtenir des clarifications, mais nous n'avons pas obtenu de réponse claire. Selon les informations que nous avons obtenues, le nageur n'a pas été en entraînement avec l'université depuis le début de l'année 2024. L'université n'a pas non plus publié d'informations sur les compétitions auxquelles le nageur participe, contrairement à d'habitude. Le dernier post concernant le nageur remonte au 26 juillet 2023 et indiquait :

« Ahmed Hafnaoui, de l'équipe de natation et de plongée de l'Indiana, a remporté son premier titre mondial le mercredi 26 juillet, en triomphant dans le 800 mètres nage libre aux Championnats du monde d'aquathlétisme de Fukuoka 2023…. Hafnaoui a maintenant une médaille d'or et une médaille d'argent lors de ses débuts aux Championnats du monde. Hafnaoui est le premier nageur masculin de l'Indiana à remporter une médaille d'or aux championnats du monde depuis que Zach Apple et Blake Pieroni faisaient partie du relais 4x100m nage libre mixte de l'équipe USA en 2019 ».

En contrepartie nous avons trouvé une interview de Ayoub Hafnaoui pour un magazine américain SWIMSWAM où il explique avoir déménagé de l'Indiana en Californie pour des raisons d'entraînement. Il se dit motivé à nager avec Mark Schubert, l'un des meilleurs entraîneurs au monde, et avec des athlètes professionnels se concentrant uniquement sur la natation. Il a également mentionné qu'il avait pris une pause dans la compétition universitaire pour se concentrer sur ses études avant de rejoindre brièvement l'équipe universitaire.

Dans l’interview Hafnaoui a déclaré qu'il avait été critiqué publiquement pour son soutien à la Palestine et à un fonds de secours d'urgence au début de la guerre à Gaza.

En cherchant les récentes déclarations du nageur nous avons également trouvé une interview accordée par le nageur à la chaîne Al-Kass le 17 février 2024, dans laquelle il parle de sa décision de quitter l'Université de l'Indiana et de se diriger vers l'Université de Los Angeles. Hafnaoui déclare : « J'ai discuté de la question avec mes entraîneurs et ils m'ont conseillé de me concentrer sur l'entraînement plutôt que de jongler entre l'entraînement et les études à l'Université de l'Indiana. Je suis heureux en Californie, c'est mieux qu'à l'Indiana, et j'ai le temps de récupérer des séances d'entraînement. »

Le champion olympique Ayoub Hafnaoui, après avoir été éliminé le samedi 17 février 2024 des qualifications du 1500m nage libre a déclaré qu'il ne s'attendait pas à obtenir de tels résultats, soulignant que sa participation s'inscrit dans le cadre de sa préparation pour les Jeux olympiques prévus du 26 juillet au 11 août à Paris.

Ainsi, selon les informations que nous avons obtenues, on ne peut pas dire que le nageur a été renvoyé en raison de ses positions et de son soutien à la cause palestinienne. Il déclare formellement qu’il a décidé de quitter l’université pour se concentrer seulement sur les entrainement.

R.A.