Houssem Hammi : nous ferons pression pour choisir un seul candidat à la présidentielle

Le coordinateur de Soumoud, Houssem Hammi, a souligné, mardi 20 février 2024, la nécessité de s’accorder sur un seul candidat à l’élection présidentielle.

Invité de l’émission impossible sur radio IFM, il a indiqué que le collectif, étant une composante de la société civile, tenterait de faire valoir son rôle pour fédérer les forces vives du pays et dans ce cadre faire pression sur ceux qui veulent se présenter comme candidat et trouver un accord entre ces personnalités pour créer une mobilisation derrière un seul candidat.

A son sens, il faut encourager celui qui a le plus de chance de passer, de rassembler et de créer une dynamique capable de créer un engouement auprès de l’opinion publique.

« Ce candidat doit bien évidemment présenter un programme de réformes sur le plan politique, économique et social. Ce qui nous intéresse ce sont les idées et non les personnes », a-t-il ajouté précisant que le collectif ne négociera qu’avec les forces démocratiques.

Il a noté, à ce sujet, que le collectif Soumoud ne pourrait, par exemple, traiter avec le Front de salut national car il considère ce mouvement de l’opposition incluant entre autres Ennahdha et plusieurs autres figures politiques, comme une partie du problème.

N.J