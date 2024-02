L’Ordre des pharmaciens déplore la réticence des Tunisiens à la vaccination contre la grippe

La secrétaire générale du Conseil de l’Ordre des pharmaciens (Cnopt) Thouraya Ennaifer est revenue, mardi 20 février 2024, sur la campagne de vaccination contre la grippe déplorant une réticence fatale.

Dans une intervention téléphonique dans l’émission Sbeh Ennes sur Mosaïque FM, elle a affirmé que la grippe avait emporté plusieurs personnes cette saison, sans en préciser le nombre.

Elle a assuré que la majorité des décès enregistrés concernait des personnes non vaccinées contre la grippe alors que les vaccins sont disponibles en quantité suffisante et gratuitement dans les hôpitaux et les centres de santé de base.

Thouraya Ennaifer a signalé que 50.000 vaccins étaient encore disponibles notant que le pic de l’épidémie saisonnière a été dépassé.

Si la plupart des patients se rétablissent sans traitement de la grippe saisonnière, chez certaines personnes à risques cette infection respiratoire aiguë peut entraîner de nombreuses complications pouvant causer la mort.

« Les personnes les plus exposées au risque de maladie grave ou de complications lorsqu’elles sont infectées sont les femmes enceintes, les enfants de moins de 5 ans, les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques (telles que les maladies cardiaques, pulmonaires, rénales, métaboliques, neurodéveloppementales, hépatiques ou hématologiques chroniques) et les personnes ayant des affections immunosuppressives ou suivant un traitement immunosuppresseur (personnes ayant contracté le VIH ou atteintes d’une tumeur maligne ou encore patients sous chimiothérapie ou traitement stéroïdien, par exemple) », selon l’Organisation mondiale de la santé.

Pour ces personnes, le meilleur moyen de prévention est la vaccination, car elle réduit la sévérité ainsi que le risque de complications et de décès en cas d’infection.

N.J