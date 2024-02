Kaïs Saïed, Berd, Rached Ghannouchi, médicaments… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 19 février 2024 :







Kaïs Saïed plaide pour un nouveau cadre légal mettant un terme à la sous-traitance

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, lundi 19 février 2024, le chef du gouvernement Ahmed Hachani, au palais de Carthage. Cette réunion a permis de présenter les résultats de la participation de notre pays au sommet de l’Union africaine à Addis-Abeba. Cet événement a été l'occasion de mettre en avant la position officielle de la Tunisie sur diverses questions, notamment, la recherche de nouvelles voies de coopération entre les pays africains et l'identification des raisons ayant conduit à l'absence, ou, encore, à l'entrave de cette coopération

Kaïs Saïed reçoit la présidente de la Berd

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, lundi 19 février 2024, la présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd), Odile Renaud-Basso, au palais de Carthage. Cette rencontre a permis de passer en revue l'évolution des relations de coopération et de partenariat entre la Tunisie et la Berd. Le président de la République a souligné l'importance de renforcer davantage les mécanismes de consultation et de dialogue entre la Tunisie et la Banque afin de financer des projets prometteurs en Tunisie

Rached Ghannouchi en grève de la faim en soutien aux prisonniers politiques

En détention à la prison de la Mornaguia, le leader du mouvement islamiste Ennahdha, Rached Ghannouchi, a entamé lundi 19 février 2024 une grève de la faim. Cette grève de la faim vient en soutien aux prisonniers politiques eux-mêmes en grève de la faim depuis la semaine dernière, selon un communiqué publié sur la page Facebook du dirigeant islamiste.

Tunisie - Augmentation du prix de 280 médicaments

Lors de son intervention, lundi 19 février 2024, dans la matinale de Mosaïque FM, le président de la Chambre syndicale nationale des industries pharmaceutiques (Cnip), Tarek Hammami, a annoncé l’augmentation du prix de certains médicaments. Tarek Hammami a précisé que cette augmentation concernera 280 médicaments dont le prix est inférieur à cinq dinars. Il a expliqué, au micro de Jihen Miled, que cette augmentation, qui entre en vigueur aujourd’hui même, n’excédera pas 1,5 dinar.

La société civile dénonce son exclusion de la résolution du problème des migrants à Sfax

L’activiste de la société civile, Mahmoud Bakri, est revenu, lundi 19 février 2024, sur la situation migratoire à El Amra dans le gouvernorat de Sfax où des milliers de migrants subsahariens se sont installés. Dans une intervention téléphonique dans la matinale de Jawhara FM, il a affirmé, au micro de Hatem Ben Amara, que la situation avait changé en comparaison avec les mois précédents expliquant que les migrants se sont déplacés et ont quitté le centre-ville.