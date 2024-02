Kaïs Saïed plaide pour un nouveau cadre légal mettant un terme à la sous-traitance

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, lundi 19 février 2024, le chef du gouvernement Ahmed Hachani, au palais de Carthage.

Cette réunion a permis de présenter les résultats de la participation de notre pays au sommet de l’Union africaine à Addis-Abeba. Cet événement a été l'occasion de mettre en avant la position officielle de la Tunisie sur diverses questions, notamment, la recherche de nouvelles voies de coopération entre les pays africains et l'identification des raisons ayant conduit à l'absence, ou, encore, à l'entrave de cette coopération, « dans un continent aussi riche que l'Afrique, auquel la Tunisie est fière d'appartenir, regorgeant de toutes sortes de richesses naturelles, lui permettant de mettre un terme aux manifestations de misère, de pauvreté et de guerres dont souffrent encore de nombreuses populations ».

Au cours de cette réunion, il a aussi été question d’examiner le fonctionnement de l’action gouvernementale, ainsi que l'ordre du jour du prochain conseil des ministres.

Dans ce contexte, le président de la République a insisté sur la nécessité d'accélérer l'élaboration d'une nouvelle législation pour mettre fin à ce qu'on appelle les contrats de sous-traitance, « une forme d’esclavage » selon lui, ainsi qu'aux mécanismes qui ne laissent aucun espoir de construire un avenir sûr.

« Comme l’entrepreneur qui contribue au capital d'un projet privé aspire à la stabilité, le travailleur a le droit légitime à la stabilité, à une rémunération adéquate et équitable. Les mécanismes de travail précaires, souvent décrits comme instables, ne peuvent garantir la stabilité, tout comme les contrats à durée déterminée. L'équité sociale ne peut être réalisée que par la justice et l'équité, et non par des mécanismes et des contrats dépourvus de justice et d'équité », lit-on dans le communiqué présidentiel.

