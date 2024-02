Sonede : coupures d'eau à Ben Arous, Slimane et Djebel Oust

La Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (Sonede) a publié un communiqué, lundi 19 février 2024, pour annoncer des perturbations en approvisionnement d’eau potable qui concerneront le gouvernorat de Ben Arous et les délégations de Slimane et Djebel Oust.

Ces perturbations, dues à des travaux de maintenance au niveau du réservoir de Bir El Kasâa, seront observées à partir de mardi 20 février à midi.

L’approvisionnement reprendra progressivement à partir de trois heures du matin, mercredi.

M.B.Z