Tunisie - Augmentation du prix de 280 médicaments

Lors de son intervention, lundi 19 février 2024, dans la matinale de Mosaïque FM, le président de la Chambre syndicale nationale des industries pharmaceutiques (Cnip), Tarek Hammami, a annoncé l’augmentation du prix de certains médicaments.

Tarek Hammami a précisé que cette augmentation concernera 280 médicaments dont le prix est inférieur à cinq dinars.

Il a expliqué, au micro de Jihen Miled, que cette augmentation, qui entre en vigueur aujourd’hui même, n’excédera pas 1,5 dinar.

Tarek Hammami a également souligné que la mesure, concernera les médicaments fabriqués localement et a été décidée compte tenu de l’augmentation des prix des matières premières.

On rappellera que le responsable avait déjà alerté que le blocage des prix, depuis 2021, a sévèrement impacté les industries pharmaceutiques. Il avait alors affirmé que la profitabilité de ces sociétés a été largement atteinte mais la disponibilité de certains médicaments est en péril.

Plusieurs lignes de produits se sont arrêtées et d’autres vont être arrêtées, avait indiqué M. Hammami ajoutant que les coûts se sont envolés ces deux dernières années et les industriels travaillaient à perte sur certains produits et ont été obligés d’arrêter certaines lignes de production, n’étant plus viables.

