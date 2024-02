Signature d’un accord entre le ministère de l’Éducation et la fédération des surveillants

Imprimer

Une séance de travail s'est tenue, mercredi 14 février 2024, au siège du ministère de l'Éducation, supervisée par le ministre de l'Éducation, Mohamed Ali Boughdiri, en présence de plusieurs cadres du ministère ainsi qu'une délégation représentant la Fédération générale des surveillants et des surveillants généraux dirigée par Mohamed Chebbi, secrétaire général adjoint de l’UGTT, responsable du département de la fonction publique.

Au cours de cette séance, le procès-verbal de la réunion tenue le 12 février 2024 concernant les revendications de la Fédération générale des surveillants et des surveillants généraux a été signé.

Un communiqué du ministère indique que le ministre de l'Éducation a souligné l'importance de trouver des solutions possibles dans le cadre du dialogue social continu garantissant la sécurité du climat éducatif dans les meilleures conditions.

Rappelons que les surveillants et les surveillants généraux ont observé le 6 février 2024 une journée de colère, prévoyant une grève sectorielle qui devait avoir lieu le 15 février 2024. Ils contestaient la non application de l’accord signé avec la fédération concernant plusieurs points dont la régularisation de la situation des agents d’accompagnement et d’encadrement, etc.

S.H