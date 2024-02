Attayar appelle à la libération des prisonniers politiques

Le parti Attayara a publié, mercredi 14 février 2024, un bref communiqué appelant à la libération des prisonniers politiques.

Rappelant que les prisonniers politiques sont en détention depuis plus d’un an sans procès, le parti a réitéré son soutien absolu et inconditionnel aux détenus et leurs familles.

Attayar a ajouté qu’il tenait pour responsable le « régime putschiste » pour les répercussions de cette politique vindicative visant les grévistes de la faim.

Il a appelé les forces démocratiques et progressistes du pays à appuyer les prisonniers politiques afin qu’ils retrouvent leur liberté.

En février 2023, une campagne d’arrestation a visé plusieurs personnalités politiques. Placées en détention, elles font face à des accusations de complot contre la sûreté de l’État. En l’absence d’un procès alors qu’en prison depuis un an, les prisonniers politiques ont entamé une grève de la faim le 12 février 2024.

N.J