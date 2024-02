Présidence de la République : deux nouvelles nominations

La présidence de la République a annoncé deux nouvelles nominations, par la voie du Jort n°23 du 13 février 2024.

Ainsi, on apprend que Boubaker Amaidi a été nommé conseiller auprès du président de la République, chargé des affaires juridiques, en vertu du décret présidentiel n°2024-115 du 12 février 2024. M. Amaidi occupait jusqu’à cette nomination le poste de directeur chargé des affaires juridiques à ce même département. De 2005 à 2015, il était chef de service du contentieux administratif au ministère de la Santé publique. Il est un énarque et maîtrisard en droit de la Faculté de droit et des sciences politique de Tunis.

Pour sa part, Mounir Badri a été nommé attaché à la présidence de la République, en vertu du décret présidentiel n°2024-116 du 12 février 2024.

I.N.