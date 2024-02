Marché automobile : le parallèle prolifère aux dépens de l'officiel

Pour le mois de janvier 2024, 4.284 voitures ont fait leur entrée sur le marché tunisien, en baisse de 25,54% par rapport à un an auparavant. Sur ce total, 2.700 véhicules neufs ont été enregistrés en chute de 38,78% par rapport à l'année précédente. En contrepartie, les affaires sont fleurissantes sur le marché parallèle avec une hausse de 17,86%, avec 1.584 ré-immatriculations janvier 2024 contre 1.344 ré-immatriculations pour janvier 2023.

Le marché parallèle accapare ainsi 37% du marché global contre 23% un an auparavant. Sa part a nettement augmenté à cause de la réduction de 20% du quota 2023 (donc pas de stock en début d’année) ainsi que le prolongement du temps d’acheminement à cause de la guerre en Palestine.

Dans le détail, le marché des véhicules particuliers a chuté de 40,43%. S’agissant du palmarès des ventes, Kia est le leader avec 267 véhicules vendus en janvier 2024 contre 312 véhicules vendus en janvier 2023 (-14,42%). La marque est suivie par Hyundai qui enregistre une chute de 69,84%, ses importations vendues passant de 640 véhicules en janvier 2023 à 193 véhicules en janvier 2024. M.G est sur la 3e marche avec 191 immatriculations en janvier 2024 contre 103 immatriculations en janvier 2023, enregistrant un envol de +85,44%.

Le marché des véhicules utilitaires a diminué de 34%. On retrouve à la première place Fiat qui enregistre une hausse de 8,43%, le nombre de véhicules immatriculés passant de 166 en janvier 2023 à 180 en janvier 2024. A la deuxième position, Peugeot avec 174 nouvelles immatriculations en janvier 2024 contre 194 nouvelles immatriculations en janvier 2023, en baisse de 10,31%. Sur la troisième marche, Isuzu, en diminution de -89,39%, avec des ventes évoluant de 528 véhicules en janvier 2023 à 56 véhicules en janvier 2024.

Il en résulte que Kia occupe la première marche du podium du marché des véhicules légers avec 277 véhicules vendus en janvier 2024 contre 317 véhicules vendus en janvier 2023 (-12,62%). Elle est suivie par Peugeot qui a immatriculé 270 véhicules en janvier 2024 contre 449 véhicules en janvier 2023 (-39,87%). Sur la 3e marche, on retrouve Fiat avec 201 immatriculations en janvier 2024 contre 248 immatriculations en janvier 2023 (-18,95%).

S’agissant des voitures populaires, 319 véhicules ont été immatriculés en ce début d’année contre 471 immatriculations un an auparavant (-32,28%). Le Mitsubishi Attrage tire son épingle du jeu avec 112 unités vendues, suivi par la Hyundai Grand i10 avec 110 voitures vendues, Kia Picanto avec 60 véhicules vendus, Suzuki Celerio avec trente unités vendues, Peugeot 208 avec cinq véhicules vendus et Toyota Agya avec deux unités vendues.

Côté parts de marché, la part du lion revient à Stafim avec 12,56%, suivi par Ennakl avec 11,56%, puis City Cars avec 10,26% de parts de marché.

I.N.