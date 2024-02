Un député appelle à familiariser les citoyens avec l’usage et le maniement des armes

Le député et membre du bloc parlementaire « Honnêteté et travail » Abdessattar Zarai a considéré que l’armée tunisienne devait jouer un rôle plus important dans la phase actuelle que traverse le pays. Il a, dans ce sens, appelé à placer l’intégralité des installations publiques sous son contrôle.

S’exprimant le 13 février 2024 durant la plénière de l’Assemblée des représentants du reuples, Abdessattar Zarai s’est écrié : « Notre pays doit faire preuve de plus d'intransigeance et de rigueur afin de sauver la Tunisie sur le plan sécuritaire, au niveau des frontières, sur le plan économique et sur le plan social… Il faut militariser toutes les installations publiques afin de les préserver ! ».

Abdessattar Zarai a, également, jugé que les Tunisiens étaient un peu trop pacifistes à son goût. Il a appelé à familiariser les citoyens avec l’usage et le maniement des armes. « Le peuple tunisien doit avoir une culture et des traditions liées aux armes afin de se défendre », s'est-il exclamé.

S.G