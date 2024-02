Tunisie - Le coût du pèlerinage de La Mecque frôlera les 20.000 dinars en 2024

Le grand pèlerinage de La Mecque (Hajj) coûtera 19.970 dinars en 2024 (correspondant à l’année 1445 Hégire, ndlr) contre 19.400 dinars en 2023, en hausse de 2,93%. C’est ce qu’a annoncé, mardi 13 février 2024, dans un communiqué, le ministère des Affaires religieuses.

Ce prix inclut les frais d’hébergement et de services soit 16.400 dinars (+2,5% par rapport à un an auparavant) et le billet d’avion à 3.570 dinars (+5% par rapport à un an auparavant).

Bien sûr ces coûts ne prennent pas en considération les fais annexes des pèlerins, relatifs notamment à la nourriture et au shopping (cadeaux à la famille, dattes et encens, habituellement achetés à cette occasion par les pèlerins Tunisiens).

I.N.