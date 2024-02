Kaïs Saïed : les banques et les établissements financiers doivent soutenir l’économie nationale

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, lundi 12 février 2024, le président du conseil bancaire et financier, Néji Ghandri, au palais de Carthage.

Cette réunion a permis d’aborder « la nécessité de l'engagement de toutes les banques publiques et privées ainsi que d'autres établissements financiers dans le soutien de l'économie nationale, basé sur les choix du peuple tunisien et non dicté par n’importe quelle partie étrangère », annonce un communiqué de Carthage.

Dans ce contexte, le président de la République a souligné « l'importance d'octroyer des prêts à des conditions favorables, en particulier aux citoyens ayant pris l’initiative de créer des entreprises communautaires ». Le président de la République a également insisté sur la nécessité de réduire les frais des services bancaires injustifiés et incompréhensibles pour les clients.

Par ailleurs, il a noté que les prêts, bien qu'étant des contrats légaux, ils sont en réalité soumis à la volonté exclusive de l'établissement bancaire.

La réunion a également permis de discuter du projet de révision de l'article 411 du Code de commerce et la nécessité pour les banques de partager une partie de la responsabilité, comme c'est le cas dans de nombreux autres pays.

À cette occasion, le président de la République a appelé toutes les banques à contribuer à l'effort de développement, non seulement en prêtant à un certain nombre d'institutions et d'organismes publics pour retrouver leur équilibre financier, mais aussi en contribuant à la réalisation de plusieurs projets nationaux. « Le peuple tunisien mène une guerre de libération nationale et chacun doit y participer, car le devoir sacré l'exige, afin que nous puissions crier victoire en répondant aux exigences du peuple tunisien », lit-on dans le communiqué de la présidence de la République.





S.H