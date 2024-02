Réunion ministérielle sur la filière sucrière

Imprimer

Le chef du gouvernement Ahmed Hachani, a présidé, lundi 12 février 2024, une réunion ministérielle au palais du gouvernement à la Kasbah, consacrée à l'examen de la filière sucrière et de l'approvisionnement en levure.

Cette réunion s’est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur, Kamel Feki de la ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia, du ministre des Affaires sociales, Malek Ezzahi, de la ministre de l'Économie et de la Planification, Féryel Ouerghi, de la ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Fatma Thabet Chiboub, de la ministre du Commerce, Kalthoum Ben Rejeb, du ministre de l'Agriculture, Abdelmonem Belati, du président de l'Utica, Samir Majoul, et de son vice-président, Mohamed Koôli.

Des discussions ont eu lieu sur les solutions possibles dans le cadre d'une vision stratégique à long terme, afin de consacrer les choix de l'État dans la revitalisation du système de la betterave sucrière et de la production de sucre localement pour contribuer à répondre aux besoins du pays en sucre, sachant que la chaîne de valeur dans ce domaine connaît des changements profonds à l'échelle mondiale.

S.H