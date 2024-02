Faouzi Maalaoui : Béchir Akremi est accusé d’avoir dissimulé six mille dossiers

Imprimer

Le comité de défense de l’ancien procureur de la République, Béchir Akremi, a tenu, lundi 12 février 2024, une conférence de presse pour revenir sur les développements de l’affaire liée à leur client.

L’avocat Faouzi Maalaoui, a indiqué, dans une déclaration accordée à Kashf que Béchir Akremi est notamment accusé d’avoir sciemment négligé de trancher dans six mille procès-verbaux au pôle de lutte antiterroriste.

« Ces gens qui prononcent ce type d’accusations, devraient nous donner le nombre de dossiers qui n’ont toujours pas été clôturés dans le pôle, après le départ de Béchir Akremi depuis plus de six ans. Le procureur n’a pas les prérogatives de trancher dans les dossiers, cela revient à ses adjoints qui sont en charge de le faire conformément aux procédures en vigueur et au volume d’affaires qu’ils ont à traiter. À l’heure actuelle, nous n’avons été mis au courant d’aucune découverte concernant une organisation terroriste qui aurait été révélée grâce au traitement de ces six mille dossiers, il n’y a rien de nouveau » a-t-il poursuivi.

Faouzi Maalaoui a estimé qu’il s’agit de propos servant un récit qui n’a d’autre but que de diaboliser Béchir Akremi.

Le 5 janvier dernier, la détention préventive de Béchir Akremi, a été prolongée de quatre mois, en application de la décision prise par le juge d'instruction du Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme.

Un mandat de dépôt a été émis par le juge d’instruction contre l’ancien procureur de la République, Béchir Akremi, vendredi 10 mars 2023.

On rappellera que Béchir Akremi avait été arrêté dimanche 12 février. L’ancien procureur, très controversé, est accusé par le comité de défense des martyrs Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi de dissimulation de preuves et d'entrave à la justice. On l'accuse, également d'avoir été chargé, par le président du mouvement Ennahdha Rached Ghannouchi, d'innocenter des terroristes et de bloquer l'enquête portant sur les assassinats politiques.

M.B.Z