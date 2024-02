Kristalina Georgieva : Ahmed Hachani m'a assuré que les portes sont grandes ouvertes au FMI

La directrice du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, a indiqué, dans une déclaration donnée hier, dimanche 11 février 2024, à Al Arabiya Business, que la Tunisie, bien qu’ayant profité d’une certaine relance du tourisme, doit toujours affronter des défis économiques importants.

La responsable a souligné que la Tunisie détient un taux d’inflation très important, estimé à 9,8% en 2024, et que la croissance qu’enregistre le pays est très lente comparée aux autres pays de la région. Une croissance, rappelle Mme Georgieva, estimée à 1,9%.

« La Tunisie doit réfléchir si elle veut compter sur le soutien du FMI car c’est cela son rôle et c’est pour fournir un tel soutien qu’il a été créé. J’ai rencontré le chef du gouvernement tunisien et nous avons discuté de la disposition de la Tunisie à poursuivre le dialogue avec le FMI et il m’a assuré que son pays, contrairement à ce qui se dit, garde les portes du dialogue grandes ouvertes. Nous allons donc poursuivre notre travail ensemble et nous engager pour soutenir la Tunisie si le pays décide de bénéficier de notre support et de nos conseils, nous serons heureux de les lui fournir » a-t-elle poursuivi.

On rappellera que le chef du gouvernement, Ahmed Hachani a rencontré Kristalina Georgieva en marge du Forum de Davos au mois de janvier. Il lui avait alors présenté les efforts déployés par l'État tunisien dans divers domaines, ayant conduit à l'amélioration de nombreux indicateurs économiques et financiers malgré les défis majeurs.

Ahmed Hachani avait aussi souligné, selon le communiqué de la Kasbah, l'engagement continu de la Tunisie dans le processus de réformes répondant aux attentes du peuple et aux exigences de l'économie nationale et de la paix sociale.

Kristalina Georgieva, citée par la Kasbah, a considéré que la Tunisie faisait partie des pays qui ont réussi à obtenir des résultats positifs sur le plan économique et financier malgré les difficultés rencontrées, principalement en raison de facteurs externes.

Elle avait, en outre, souligné que la politique générale du Fonds ne repose pas sur des diktats et prend en compte les particularités de chaque pays, exprimant son ouverture à toutes les propositions dans le cadre de la coopération avec la Tunisie.

M.B.Z