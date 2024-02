Telnet Holding rassure : les mandataires judiciaires n’entraveront pas la continuité des projets

Telnet Holding a réagi, dans un communiqué publié par le Conseil du marché financier (CMF), lundi 12 février 2024, à la nomination par le Tribunal de première instance de Tunis des mandataires judiciaires, Mokded Zoghlami et Faouzi Ben Salem, pour diriger l'entreprise et certaines de ses filiales.

Telnet Holding s’est voulue rassurante, en expliquant que les deux mandataires judiciaires ont été désignés pour une durée limitée, et que cela n’impactera ni les activités de la holding, ni ses projets d’ingénierie et technologiques ou ses relations avec ses partenaires tunisiens et étrangers.

Et de spécifier le rôle de ces deux mandataires judiciaires pendant leur mandat : préserver la pérennité de l’activité de la société mère et ses filiales ainsi que préserver ses biens et faciliter la continuité du déroulement normal de ses engagements financiers.

En outre, le communiqué indique que les choix stratégiques des sociétés du groupe demeurent de la spécialité des compétences administratives et d’ingénierie de la holding.

La société a aussi voulu rassurer quant à la situation seine du groupe dans tous les domaines. Et de souligner que le travail continue à un rythme normal.

Notons que suite à la publication de ce communiqué, le CMF a décidé la reprise de la cotation du titre Telenet Holding mardi 13 février 2024, après l’avoir été suspendu lundi 12 février 2024.

Rappelons que la justice tunisienne avait décidé de geler les avoirs des sociétés Telnet Holding et Telnet Incorporated puis d’y nommer à leur tête des mandataires judiciaires, car elles sont dirigées par l’homme d’affaires Mohamed Frikha, qui est suspecté d’avoir bénéficié gratuitement du kérosène pour les besoins de sa compagnie aérienne Syphax Airlines et impliqué dans la même affaire que l’ancien ministre du Transport et président du Conseil de la Choura, Abdelkarim Harouni. L’homme d’affaires avait été arrêté, le 12 septembre 2023.

I.N. avec communiqué