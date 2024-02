Élections locales, Kaïs Saïed… Les 5 infos de la journée

Il est presque minuit, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 5 février 2024.

Saïed depuis la Kasbah : l’ancienne pensée n’a plus sa place



Le président de la République, Kaïs Saïed s’est rendu, lundi 5 février 2024, au palais du gouvernement à la Kasbah où il a rencontré le chef du gouvernement, Ahmed Hachani.

Le président de la République a affirmé que les institutions de l’État doivent reposer sur le principe de l’impartialité. « Toutefois, et durant les dernières décennies, les services publiques étaient basés sur les appartenances partisanes, régionales et familiales. Sans parler de ceux qui se jettent dans les bras de l’étranger pour clamer par la suite la souveraineté nationale et prétendre être porteurs d’un projet national. Ils tirent leur existence de leur trahison et la souveraineté ne représente rien pour eux ».

Résultats préliminaires des élections locales : le taux de participation grimpe à 12,53%

L’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) a tenu, lundi 5 février 2024, une conférence de presse pour annoncer les résultats préliminaires du second tour des élections locales.

Le taux d’inflation se replie à 7,8% au mois de janvier

Le taux d’inflation demeure sur une tendance baissière et se replie à 7,8% en janvier 2024 contre 8,1% au mois de décembre, indique un communiqué daté du 5 février 2024 de l'Institut national de la statistique (INS).

Ce recul de l’inflation, malgré la hausse mensuelle, est dû à la décélération de la vitesse d’augmentation des prix entre janvier et décembre de cette année comparé à la même période de l’année dernière.

Stress hydrique – Le ministère de l’Agriculture envisage la construction de nouveaux barrages

Le ministre de l’Agriculture, Abdelmonen Belati, a annoncé, lundi 5 février 2024, que la Tunisie œuvrerait à construire de nouveaux barrages pour renforcer les infrastructures hydrauliques.

Imed Khemiri : le mouvement Ennahdha est innocent de toutes les accusations de financement étranger

Le porte-parole du mouvement islamiste Ennahdha, Imed Khemiri, a affirmé, lundi 5 février 2024, que son parti était innocent de toutes les accusations de financement étranger.

S’exprimant lors d’un point de presse, il a assuré que le leader du parti, Rached Ghannouchi, était également innocent et qu’il n’avait jamais reçu de financements étrangers sur son compte postal.

Il a ajouté que le parti était prêt à lever le secret bancaire pour ainsi donner l’accès aux comptes bancaires du parti et prouver que les financements que le parti perçoit proviennent uniquement de ses adhérents.