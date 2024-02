Résultats préliminaires des élections locales : le taux de participation grimpe à 12,53%

L’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) a tenu, lundi 5 février 2024, une conférence de presse pour annoncer les résultats préliminaires du second tour des élections locales.

Le président de l’Isie, Farouk Bouasker a indiqué que l’instance a décidé d’annuler les résultats d’un vainqueur au second tour qui s’est présenté à la circonscription Toza, à la délégation de Ksibet El Mediouni (gouvernorat de Monastir) pour avoir dissimulé qu'il avait la nationalité italienne depuis l’année 2016. Les résultats du vainqueur au second tour qui s’est présenté à la circonscription Menzel Chaker, à la délégation de Menzel Chaker (gouvernorat de Sfax), ont été également annulé pour avoir offert de l’argent lors de la campagne électorale.

Par ailleurs, le président de l’Isie a indiqué que le taux de participation au second tour des élections locales a atteint 12,53%.

Le nombre des inscrits est de 4.181.871, alors que le nombre des électeurs est de 523.945. Le nombre des voix déclarés est 511.142, alors que le nombre des bulletins blancs est de 4504 et le nombre des bulletins annulés est de 8299.

779 candidats ont remportés les élections dont 90,8% d’hommes et 9,2% de femmes. 17,84% des vainqueurs sont âgés de moins de 36 ans, 74,33% ont entre 36 et 60 ans et 7,83% ont plus de 60 ans.

Le président de l’instance a présenté les cinq gouvernorats ayant enregistré les plus grands taux de participation.

Sidi Bouzid : 26%

Zaghouan : 22,2%

Kasserine : 22%

Mahdia : 20,5%

Siliana : 20,4%

Les cinq conseils locaux ayant enregistré les plus grands taux de participation

El Ksar : 71,6%

Bir El Hfai : 59,9%

Chebika : 50,3%

Majel Belabes : 48,2%

Ouedhref : 46,7%

S.H