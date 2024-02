Mourakiboun : des élections locales partielles doivent être organisées

L'association Mourakiboun a commenté le second tour des élections locales dans un communiqué publié lundi 5 février 2024.

Mourakiboun a souligné que le second tour n’a concerné que le tiers des circonscriptions notant, qu’à l’instar du premier tour des élections, le faible taux de participation confirme un désintérêt général pour les échéances électorales qui ne concernent désormais que les seules parties prenantes sans mobiliser les citoyens.

Le réseau a également pointé l’absence de vote dû à l’absence de candidats dans 26 circonscriptions, soulignant qu’il est, de ce fait nécessaire de recourir à des élections partielles pour combler les vacances conformément au décret 10 de 2023.

Mourakiboun est revenu, par ailleurs, sur l’absence du texte de loi réglementant les prérogatives des conseils locaux et l’aberration d’organiser des élections alors qu’aucune initiative législative n’a même été présentée, ni par les députés ni par la présidence de la République.

L’association a ensuite précisé qu’aucune violation grave n’a été constatée lors du processus d’élections si ce n’est des dépassements concernant notamment des influences ou pressions exercées sur certains électeurs.

Selon les estimations de Mourakiboun, le taux de participation final est de 11,6% avec une marge d’erreur de 1,4%. Des chiffres, qui, d’après le réseau, doivent alerter sur la nécessité d’un débat rationnel qui remet les élections au centre d’une logique de dynamique politique et sociale et non d’une simple affaire de loi, de technique et de logistique.

L’instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) a indiqué, hier, dimanche 4 février 2024, que le nombre des électeurs inscrits aux circonscriptions est de 4.181.81, notant que le nombre des citoyens qui se sont rendus aux urnes est de 520.303, soit un taux de participation de 12,44%.

Le président de l’instance, Farouk Bouasker a précisé que 35% des électeurs étaient des femmes, alors que 65% étaient des hommes. Par ailleurs, il a noté, que 21% des électeurs étaient des jeunes de moins de 36 ans, 51% entre 36 et 60 ans et 28% de plus 60 ans.

