Bourse : quels secteurs ont réalisé les meilleurs revenus en 2023 ?

La Bourse de Tunis vient de publier les indicateurs d’activité des sociétés cotées pour 2023, qui font ressortir un revenu global en hausse de 6,4%, pour atteindre 24,4 milliards de dinars en 2023 contre 22,9 milliards de dinars en 2022. 69% des sociétés qui ont publié leurs indicateurs, soit 50 sur 72, ont amélioré leurs revenus cumulés par rapport à l’année précédente.

Notons dans ce cadre qu’au 20 janvier 2024, date butoir réglementaire, seulement 33 sociétés cotées avaient communiqué leurs indicateurs d’activités du 4e trimestre 2023, ce qui représente 42% de la cote. A la date de publication de l’actuelle note, ce nombre est passé à 72 soit 92% de la cote.

Six sociétés n’ont toujours pas publié leurs indicateurs : Alkimia, Electrostar, Gif-Filter, Mip, Servicom et Uadh.

Selon ce rapport, la part dans le revenu global des vingt sociétés qui composent le Tunindex20 s’élève à 15,6 milliards de dinars en hausse de 6,9% par rapport à l’année écoulée. Il représente 64% du revenu global.

Dans le détail, durant l’année 2023, le produit net bancaire (PNB) cumulé des douze banques cotées a atteint 6,71 milliards de dinars, contre 6,19 milliards de dinars un an auparavant (+8,3%). De son côté, le revenu net de leasing cumulé des sept sociétés de leasing cotées a progressé de 6,4% pour atteindre 527 millions de dinars (MD) contre 495 MD. Concernant l’activité des six compagnies d’assurances, le montant global des primes émises a atteint 1,39 milliard de dinars contre 1,31 milliard de dinars (+6,1%).

Regroupant 28 sociétés cotées, le secteur financier, principale capitalisation de la cote, a réalisé un revenu global de 8,65 milliards de dinars en 2023 contre 8,02 milliards de dinars en 2022 (+7,9%).

Concernant le secteur des biens de consommation, le revenu global des trois grands groupes opérant dans l’agroalimentaire (Poulina Group Holding, Délice Holding et SFBT) a progressé 6,03% pour atteindre 6,26 milliards de dinars en 2023 contre 5,91 milliards de dinars en 2022.

De son côté, le secteur des services aux consommateurs, qui englobe douze sociétés cotées (dont MIP et UADH, qui n’ont pas encore publié leurs indicateurs), fait ressortir un chiffre d’affaires global des deux enseignes de la grande distribution cotées en bourse en légére progression de 8% en 2023, pour atteindre 1,8 milliard de dinars en 2023 contre 1,66 milliard de dinars en 2022. Par contre, le chiffre d’affaires global des quatre concessionnaires automobiles (hors UADH) a augmenté de 14,3% au 31 décembre 2023 pour se situer à 1,23 milliard de dinars en 2023 contre 1,07 milliard de dinars en 2022.

En général, sur les neufs secteurs représentés dans la cote, six ont amélioré leurs revenus. À cet égard, le secteur santé a réalisé la plus forte progression avec 36,3% suivi par le secteur service aux consommateurs qui a réalisé une progression de 9,1%. Par contre, le secteur matériaux de base, a régressé de 23,7%. En outre, la bonne tenue est généralisée pour huit sous-secteurs qui ont marqué des performances positives. Les meilleures reviennent au sous-secteur voyage et loisirs avec 16,4%, suivi par le sous-secteur distribution avec 9,1%, banques avec 8,3%, et services financiers avec 7,2%. La contreperformance a touché principalement, le sous-secteur, chimie et matières premières respectivement -31,3% et -18,1.

L’indice de référence de la Bourse de Tunis, le Tunindex, a enregistré une progression de 7,9% durant l’année 2023 contre une hausse de 15,1% durant 2022. L’indice Tunindex20 a affiché la même tendance avec une hausse de 6,5% durant 2023 contre une progression de 18,09% durant l’année 2022. Sept des douze indices sectoriels publiés par la Bourse de Tunis ont enregistré des performances positives à la clôture de l’année 2023. Les meilleures performances reviennent à l'indice "services financiers" avec 33,59% et à l’indice "sociétés financières" avec 13,31%.

En revanche, cinq indices sectoriels ont enregistré des performances négatives. L’indice "produits ménagers et de soin personnel" a connu la plus forte baisse avec -11,12% et l’indice "biens de consommation" avec -5,80%.

I.N. (D’après communiqué)