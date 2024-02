Décès de Noureddine Ferchiou

L’avocat Noureddine Ferchiou est décédé aujourd’hui, dimanche 4 février 2024, après un combat avec la maladie, apprend Business News de source proche.

Grand avocat et personnalité importante du monde des affaires en Tunisie, Noureddine Ferchiou est membre du Barreau de Tunis depuis 1981. Il avait fondé son cabinet d’avocats Ferchiou et Associés, classé en 2020 premier cabinet en droit des affaires en Tunisie par Chambers and Partners.

De vibrants hommages ont été rendus au défunt par Karim Guellaty, actionnaire de Business News, qui avait écrit : « Il était un marin hors pair, je lui souhaite bon vent et belle mer. Je le garde à jamais dans mon cœur et ainsi, je continuerai pour toujours à partager avec lui mes navigations sur les océans ».





L’enterrement aura lieu aujourd’hui au cimetière de Sidi Salah du Bardo après la prière d’El Asr, annonce la famille. Le cortège funèbre quittera son domicile à La Manouba, à 15h.





Karim Guellaty et toute l'équipe de Business News présentent leurs sincères condoléances à la famille du défunt.

Paix à son âme