Le pouvoir interdit une réunion d'Attayar à Sousse

Dans un communiqué émis samedi 3 février 2024, le parti Attayar (Courant démocrate) a dénoncé ce qu’il a qualifié de « pratiques répressives du pouvoir putschiste opérées dans le but d’exercer des pressions sur l’activité partisane de l’opposition et de bâillonner toute voix démocratique qui dénonce son échec dans l’amélioration de la situation des Tunisiens et Tunisiennes ».

Le parti explique dans son communiqué que le bureau régional de Sousse s’est vu interdire une réunion planifiée hier dans un hôtel de la ville, ayant pour thème « les caisses sociales, entre réalité et aspirations ».

« Vendredi, le bureau régional du parti a été surpris de constater que les responsables de l’hôtel ont été notifiés par la police de ne pas autoriser la tenue de notre meeting politique, sans présentation d’une autorisation écrite émanant du gouvernorat », souligne le parti.

Tout en rappelant que les articles 1er et 2e de la Loi n° 69-4 du 24 janvier 1969, réglementant les réunions publiques, disposent que les meetings sont libres et qu’il suffit de déposer une autorisation dans les délais légaux, le parti a souligné avoir déposé une autorisation auprès des services du gouvernorat, dans les délais.

Face à ces pratiques le parti a « tiré la sonnette d’alarme face à la détérioration constante de la situation des droits et libertés dans le pays et, à leur tête, la liberté d’expression et d’organisation, à travers les tentatives de bâillonnement et l’entrave à l’espace public et son appauvrissement de tout débat autour des questions sociales et économiques ».

Attayar a aussi appelé « les démocrates à unifier les rangs afin de faire face aux dérives dangereuses que le pays a connues depuis le coup d’État du 25 janvier 2021 ».

R.B.H