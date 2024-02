Imed Khemiri met en garde contre la dissolution des partis politiques

Le porte-parole du mouvement Ennahdha, Imed Khemiri a indiqué que les déclarations médiatiques de certaines personnes proches du pouvoir, ainsi que des publications sur les réseaux sociaux appelaient à la dissolution des partis politiques.

Dans une déclaration diffusée le 31 janvier 2024 par Diwan Fm, Imed Khemiri a exprimé l’attachement du mouvement Ennahdha au militantisme, à l’activisme et à l’engament politique. Il a expliqué qu’il s’agissait d’un droit consacré et protégé par la constitution et les traités internationaux. « Ennahdha met en garde contre ce processus ciblant la vie politique », a-t-il ajouté.

Pour rappel, Ennahdha avait publié, à la date du 29 janvier 2024, un communiqué dénonçant les campagnes appelant à la dissolution des partis politiques. Le mouvement a mis l'accent sur l'importance et le rôle patriotique de ces structures.

S.G