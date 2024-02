Zied Ghanney : la constitution de 2014 est un texte démocratique victime d'une minorité non-démocratique

Le dirigeant et ancien député Zied Ghanney a indiqué que les résultats de la consultation nationale n’avaient pas évoqué l’adoption d’une nouvelle constitution. Néanmoins, ceci a eu lieu. « La constitution est le plus important des contrats sociaux… Il faut résoudre le problème en revenant à la racine. Or, la racine est la constitution », a-t-il déclaré.

S’exprimant le 30 janvier 2024 durant l'émission « Midi Show » d’Elyes Gharbi sur Mosaïque Fm, Zied Ghanney a considéré que la constitution de 2014 était le fruit d’un militantisme et qu’elle comportait certaines singularités. Il a estimé que la constitution de 2014 n’a pas été respectée. « La constitution de 2014 a été abandonnée par ceux l’ayant adoptée… 2014 était une constitution démocratique victime d’une minorité non-démocratique… On ne sait plus qui est en prison et qui est en liberté », a-t-il dit.





Zied Ghanney a estimé que le système en place ne pouvait pas parler au nom du peuple et qu’il ne représentait qu’un citoyen sur dix. Il est revenu sur le résultat des élections et a conclu que le pouvoir actuel ne pouvait pas se prononcer au nom de tous les Tunisiens. Il a, aussi, évoqué un état de désintérêt et de boycott de la part des Tunisiens. Il a appelé à l’entame d’un dialogue au sein de l’élite politique afin de débloquer la situation. Néanmoins, ce dialogue ne doit pas, selon lui, s’empresser d’aborder la question d’une élection présidentielle.

Il a considéré que le climat et la situation générale du pays n’étaient pas propices à cela. Il a assuré que toute solution doit faire l’objet d’une entente. « Le dialogue a pour objectif de sortir de l’impasse… Un jour, l’un des Tunisiens s’est écrié qu’ils partent tous : gouvernement et opposition. Il est, aujourd’hui, président de la République… Je considère que l’opposition est indispensable… Ceux n’ayant pas opéré une remise en question ne doivent pas être réélus », a-t-il ajouté.





Zied Ghanney a insisté sur l’adoption d’une approche participative. Il a indiqué que les partis s’identifiant comme étant démocrates et sociaux pouvaient organiser des primaires ou encore annoncer ne pas être concernés par la présidence de la République. Le leader d’Attayar a, aussi, évoqué un rapprochement entre quelques partis et des composantes de la société civile. Il a considéré qu’une nouvelle génération de politiciens a vu le jour depuis le 25 juillet 2021. Il s’agit d’individus partageant les mêmes valeurs et qui sont le fruit d’un supplice. D’un autre côté, certaines personnalités ont opté pour le silence. L’ancien député a, sur un ton ironique, indiqué qu’ils étaient en congé maladie.





S.G