Aram Belhadj : l’amendement du statut de la BCT comporte de nombreux risques pour l’économie

Le docteur en sciences économiques, enseignant-chercheur à l’Université de Carthage et expert consultant, Aram Belhadj, a commenté le projet de loi soumis au parlement par le gouvernement et qui vise dépouiller l’autorité monétaire du pays de son indépendance afin permettre un financement plus facile du Trésor.

L’expert économique a affirmé que « l’amendement du statut de la Banque centrale de Tunisie (BCT) juste pour lui permettre de financer le budget de l’État et rien d’autre (et non pas dans le cadre d’une approche globale permettant à la BCT de jouer un rôle central dans les questions de croissance et développement) est une approche qui comporte de nombreux risques pour l’économie du pays et sa relation avec ses partenaires ».

Et d’ajouter : « Dieu protège notre pays ».

Rappelons qu’un projet de loi a été adopté jeudi 25 janvier 2024 par le conseil des ministres visant à amender le statut de la BCT pour permettre le financement du Trésor public à travers des facilités. Le 30 janvier 2024, le gouvernement a déposé une demande auprès de l’assemblée des représentants du peuple (ARP) pour accélérer le traitement de ce projet de loi.

Notons aussi que cet amendement fait couler beaucoup d’encre entre les supporters de ce projet et ceux qui se positionnent contre vu les graves menaces qu’il représente pour l’économie nationale.

I.N.