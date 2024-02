TGH réalise un chiffre d’affaires de près de 78 MD à fin 2023

Tawasol Group Holding (TGH) vient de publier ses chiffres du quatrième trimestre 2023.

Dans un communiqué boursier, la société précise : « Dans la même lignée de sa présentation lors de la dernière Assemblée Générale Ordinaire, Tawasol Group termine l'année 2023 avec un CA total de plus de 77 millions de dinars (MD) et renoue en consolidé avec des résultats bénéficiaires. Sur le 4e trimestre TGH, se renforce et se développe tous azimuts à l’international et l’année 2023 a été marquée par une amélioration des marges opérationnelles et une réduction des engagements bancaires. La baisse du total chiffre d’affaires par rapport à 2022 est due essentiellement aux décalages dans l’exécution des projets du Pôle infrastructure ».

Et d’affirmer : « Toutefois, l'année 2024 est entamée avec une stratégie commerciale claire et cohérente pour la réalisation des objectifs financiers et la poursuite de résultats bénéficiaires ».

Le chiffre d’affaires du groupe a baissé de 22,25% passant de 99,97 millions de dinars fin 2022 à 77,71 millions de dinars fin 2023.

Dans le détail, le pôle réseau de télécommunication a enregistré une baisse cumulée de la production de 6% fin 2023 en comparaison avec fin 2022. Le pôle infrastructure a terminé 2023 avec régression du chiffre d’affaires de 25% par rapport à 2022. Le pôle industrie a aussi subi une baisse du chiffre d’affaires de 25%. Pour sa part, le chiffre d’affaires du pôle immobilier, qui connaît actuellement une crise, a été divisé par huit.

I.N