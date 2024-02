Kaïs Saïed s’entretient avec Giorgia Meloni

Le président de la République, Kaïs Saïed, a conclu sa participation au sommet Italie-Afrique à Rome le lundi 29 janvier 2024, en tenant un entretien avec la Première ministre italienne, Giorgia Meloni.

Cette rencontre a permis de discuter de plusieurs dossiers liés aux relations d'amitié étroite et à la coopération exceptionnelle entre la Tunisie et l'Italie, aussi bien dans le cadre bilatéral qu’au niveau de l'Union européenne, annonce un communiqué de la présidence tunisienne. L'accent a été mis sur la volonté commune de renforcer davantage la coordination et la consultation pour consolider et diversifier ces liens, notamment, dans les domaines de l'agriculture, des énergies renouvelables, des PME, de la culture, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur.

L’entretien a également permis d’aborder le sommet « Italie-Afrique » et la nécessité de développer une action collaborative pour relever les nombreux défis auxquels le continent africain est confronté aujourd'hui.

D'autre part, le président de la République a souligné l'importance de renforcer l'accompagnement des Tunisiens résidant en Italie, de faciliter les procédures et de promouvoir la migration organisée conformément aux accords signés entre les deux pays.

La réunion a également permis d’examiner les résultats du processus de Rome sur la migration, dont la première session s'est tenue à Rome en juillet 2023, et a préparé la tenue de la deuxième réunion de cette conférence en Tunisie.

S.H