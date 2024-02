Un texte de loi qui prive les retraités de l'augmentation de salaire ? Le vrai du faux

Le 18 janvier 2024, une publication encourageant à supprimer une disposition privant les retraités d'une augmentation de salaire a circulé sur Facebook. La publication indique : « Cher frère, chère sœur, une nouvelle loi a été publiée au Journal Officiel nous permettant de déposer des pétitions en tant que retraités pour présenter une demande de suppression de l'article 37 qui prive les retraités de l'augmentation de salaire. Envoyez-le à tous les retraités que vous connaissez afin de recueillir 2000 signatures."

La publication s'est répandue sur plusieurs pages, suscitant la surprise et l'étonnement des Tunisiens. Face aux réactions suscitées par l’information, nous avons cherché sa source en examinant le journal officiel en Tunisie et les sites d'informations. Il s'est avéré que l'article 37 controversé n'est pas en vigueur en Tunisie, mais au Maroc. En effet, la loi suscite la controverse au Maroc depuis 2021.

Réactions des retraités :

L'Office national de l'Union des Retraités de l'Enseignement au Maroc (UREM) avait demandé au gouvernement d'augmenter les pensions conformément au coût de la vie, et de supprimer l'article 37 de la loi sur la retraite.

Dans un communiqué publié en février 2023, l'office a affirmé que l'augmentation des pensions, dans le cadre de l'application de la réduction arbitraire de l'impôt sur le revenu imposé sur les pensions et les revenus vieillesse, est considérée comme « une moquerie et une mascarade gouvernementale dans sa gestion des situations des retraités et de leurs droits, compte tenu de l'insuffisance de cette augmentation qui ne satisfait ni ne nourrit face à la cherté de la vie et à la baisse du pouvoir d'achat ».

L'union a demandé « la suppression de l'impôt sur la pension des retraités en tant que réserve d'épargne déjà prélevée sur le salaire pendant le travail, et la protection de l'épargne en empêchant les institutions financières et d'investissement de la gérer et de l'employer dans des projets qui ne sont pas liés aux intérêts des contributeurs ».

De plus, des pétitions contre cet article ont fait le tour des réseaux sociaux au Maroc.

