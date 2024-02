Riadh Daghfous : la propagation de la grippe atteindra son pic en février 2024

Le médecin et directeur général Centre National de Pharmacovigilance et du comité scientifique, Riadh Daghfous, a indiqué que la grippe s’était fortement propagée avec des contaminations au H3N2 et, par la suite, au H1N1.

S’exprimant le 29 janvier 2024 durant « Sbeh Ennes » de Hatem Ben Amara sur Jawhara Fm, Riadh Daghfous a évoqué une propagation du H3N2 début novembre 2023 et du H1N1 vers la fin du même mois. « La propagation de la grippe atteindra son pic en février 2024… Le Coronavirus nous a fait oublier la grippe… Nous avons supprimé le protocole sanitaire et les mesures de distanciation en raison de la baisse du nombre d'infections au Coronavirus… La grippe a, donc, fait un retour en force en raison de l’absence de mesures préventives et d’une faible immunité », a-t-il ajouté.

Pour ce qui est du Coronavirus, Riadh Daghfous a indiqué que l’épidémie n’avait jamais pris fin. Il est revenu sur l’apparition du variant Omicron en novembre 2021. Le nombre de nouveaux cas a baissé en raison de la hausse du nombre de contaminations et de vaccinations précédent cela. De plus, il s’agissait d’un variant à très faibles risques et non-préoccupant. Pour ce qui est du variant GN-1, il a marqué officiellement son entrée dans le monde, d’après le médecin, en août 2023, mais seulement durant les derniers jours en Tunisie.













« Sa propagation en Tunisie est faible… Nous avons été choqués par l’impact du Coronavirus… Les gens y pensent toujours… Nous avons peur de cette maladie… Il est difficile de différencier la grippe du Coronavirus… Les symptômes sont similaires… Il n’y a pas de nouvelles mesures… Les hospitalisations sont liées à la grippe… Les complications respiratoires inquiétantes apparaissent chez les personnes âgées ou souffrantes de maladies chroniques et d’une faible immunité… Ils doivent se faire vacciner contre la grippe et faire le rappel pour le Coronavirus », a-t-il expliqué.

Riadh Daghfous a assuré que la situation dans le monde n’était pas alarmante. Il a appelé à se laver les mains et à aérer les espaces fermés. Il a, aussi, conseillé aux personnes âgées de porter un masque lors des sorties. Il a indiqué que des gestes simples permettaient de diminuer le nombre de nouvelles contaminations. Il a, aussi, mis en garde contre l’automédication et la prise de médicaments sans consulter un médecin. Il a expliqué que ceci pouvait causer des complications chez certaines personnes.





S.G