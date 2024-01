Malek Ayari : une coordination d'enseignants suppléants a rencontré un représentant de la présidence de la République

Le coordinateur national des enseignants suppléants, Malek Ayari a assuré qu’une rencontre a eu lieu au niveau de la présidence de la République. Il a expliqué qu’une délégation s’était entretenue avec un représentant de Carthage afin de lui communiquer leurs revendications.

S’exprimant le 18 janvier 2024 durant « Sbeh El Ward » de Hatem Ben Amara sur les ondes de Jawhara Fm, Malek Ayari a indiqué que les enseignants suppléants continueront d’assurer les cours. Il a ajouté qu’une réponse leur sera communiquée d’ici deux à trois semaines soit de la part de la présidence de la République, soit de la part du ministère de l’Éducation.









« Nous allons continuer à travailler… Il s’agit d’un devoir… Nous espérons, aussi, que l’État honorera ses engagements par rapport à notre situation… Nous avions décidé de nous adresser à la présidence de la République en raison de sa valeur symbolique… Nous avons participé à une séance avec un haut cadre durant laquelle nous avons abordé tous les aspects de la chose… Nous aurons une réponse de la part de la présidence de la République ou du ministère de l’Éducation… Nous nous attendons à un déblocage de la situation d’ici deux à trois semaines », a-t-il déclaré.

Malek Ayari a exprimé le souhait des enseignants suppléants de voir une reprise des négociations et du versement des sommes qui leur sont dues. Il a appelé à mettre fin aux formes d’emploi précaire.

Pour rappel, les enseignants suppléants ont organisé plusieurs manifestations afin d’exprimer leur colère et de pousser les autorités à régulariser leur situation. La plus récente des protestations a eu lieu hier mercredi 17 janvier 2024 à la Kasbah. Les enseignants suppléants exigent le respect des accords conclus précédemment par le ministère de l’Éducation et menant vers leur titularisation, l’obtention d’une couverture sociale, des augmentations et des salaires sur douze mois.





