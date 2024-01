Davos, Jaouhar Ben Mbarek, Tataouine… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 17 janvier 2024 :

Adoption de la loi sur la conciliation pénale

Les députés à l’assemblée des représentants du peuple (ARP) ont voté, mercredi 17 janvier 2024, la loi portant amendement du décret relatif à la conciliation pénale dans son intégralité. La loi a été adoptée avec 123 voix pour, 3 abstentions et aucune voix contre.

Tataouine : ouverture d’une enquête sur le décès d’un élève

Une enquête a été ouverte après le décès d’un élève de douze ans lors d’une séance d’éducation physique, a annoncé mercredi 17 janvier 2024, le commissaire régional à l’éducation à Tataouine, Adel Khaledi.

Le drame a eu lieu lundi. L’élève est décédé des suites de blessures après la chute d’une cage de football.

Une nouvelle plainte de l’Isie contre Jaouhar Ben Mbarek

Le comité de défense des dirigeants politiques détenus dans l'affaire dite de complot contre la sûreté de l’État a rendu public un communiqué, indiquant que l’instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) a porté plainte contre le militant politique Jaouhar Ben Mbarek, suite à ses déclarations télévisées dans lesquelles il a qualifié « les élections de 2022 de coup d'État ridicule plutôt que d'événement politique ».

Le procureur de la République a soumis l’affaire à la chambre criminelle du Tribunal de première instance de Tunis conformément aux dispositions du décret 54.

Davos : Ahmed Hachani rencontre des dirigeants européens et des acteurs économiques internationaux

Lors du deuxième jour de sa participation aux travaux de la 54e édition du Forum économique mondial de Davos, le chef du gouvernement Ahmed Hachani a eu, mercredi 17 janvier 2024, une série d’entretiens avec des dirigeants européens et des acteurs économiques internationaux. Ahmed Hachani a notamment rencontré le chef de la délégation palestinienne et président du Fonds d'investissement palestinien, Mohamed Mustapha ; la présidente de la Hongrie, Katalin Novak ; LE Premier ministre belge, Alexander De Croo et le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte.

D'autres rencontres ont, également, eu lieu, notamment avec la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, Ngozi Okonjo-Iweala, le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, le président du Rwanda, Paul Kagame, le Premier ministre libanais, Najib Mikati, le Premier ministre croate, Andrej Plenković, ainsi que le fondateur et directeur exécutif du Forum économique mondial, Klaus Schwab, et le président du Forum, Børge Brende.

Ons Jabeur éliminée au deuxième tour de l'Open d'Australie

La tenniswoman tunisienne Ons Jabeur a été éliminée, tôt dans la matinée du 17 janvier 2024, au deuxième tour de l'Open d'Australie. La championne s'est inclinée en 56 minutes devant son adversaire russe Mirra Andreva sur le score de 6-0, 6-2.

La joueuse russe, âgée de seize ans, est classée 47e mondiale.