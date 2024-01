Une nouvelle plainte de l’Isie contre Jaouhar Ben Mbarek

Le comité de défense des dirigeants politiques détenus dans l'affaire dite de complot contre la sûreté de l’État a rendu public un communiqué, indiquant que l’instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) a porté plainte contre le militant politique Jaouhar Ben Mbarek, suite à ses déclarations télévisées dans lesquelles il a qualifié « les élections de 2022 de coup d'État ridicule plutôt que d'événement politique ».

Le procureur de la République a soumis l’affaire à la chambre criminelle du Tribunal de première instance de Tunis conformément aux dispositions du décret 54.

Par ailleurs, le comité de défense a ajouté que le juge d'instruction près le Tribunal de première instance de Tunis a clôturé l'enquête relative à la plainte déposée par la ministre de la Justice contre le militant politique Ghazi Chaouachi et a décidé de la déférer devant la chambre des mises en accusations près la Cour d'appel de Tunis conformément aux dispositions du décret 54.

Le comité de défense a noté que les affaires se caractérisent par l'absence d'actes criminels concrets, l'absence des preuves les plus élémentaires et des arguments. Ainsi, il renouvelle son engagement à défendre les détenus politiques malgré les tentatives d'intimidation de ses membres par des poursuites judiciaires.

Il appelle tous les militants politiques, les associations de défense des droits de l'Homme, ainsi que tous les hommes libres et militants à déclarer leur solidarité avec Jaouhar Ben Mbarek et Ghazi Chaouachi, et à rejeter les persécutions politiques et les affaires malveillantes.

S.H