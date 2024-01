Détails des prêts que vont accorder la CNRPS et la CNSS

La Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS) et la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) vont accorder des prêts automobile et immobilier.

Le directeur général de la sécurité sociale, Nader Ajabi, a indiqué, dans une déclaration à Mosaïque FM, mercredi 17 janvier 2024, que les montants des crédits seraient révisés à la hausse et remboursés sur une plus longue durée avec des taux d’intérêts préférentiels.

L’objectif est, selon ses dires, de diversifier les revenus des caisses sociales et de moderniser leurs services.

Notant que les Affaires sociales vont publier des communiqués détaillés sur les montants à accorder et les modalités de remboursement, il a affirmé que les crédits personnels seraient de 25.000 dinars, les crédits automobiles de 50.000 dinars et les crédits immobiliers de 100.000 dinars.

N.J