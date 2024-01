Nizar Chaari porte plainte contre le ministère de la Justice

Le journaliste et candidat à la présidentielle de 2024, Nizar Chaari, s’est exprimé, mardi 16 janvier 2024, au sujet de la liste de personnalités présumées visées par une instruction sur fond de blanchiment d’argent.

Il a annoncé, dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, qu’il portait plainte contre le ministère de la Justice et son représentant légal, la ministre Leila Jaffel. Il a expliqué qu’il avait également demandé à son avocate de notifier le délégué de la protection de l’enfance pour interdire toute diffusion et traitement médiatique de ladite liste qui inclut le nom de sa fille mineure.

M. Chaari, son épouse, sa fille et ses parents figurent sur ladite liste en plus de plusieurs autres personnalités médiatiques et politiques.

Estimant qu’il est la cible principale, Nizar Chaari a avancé que les autres noms n’étaient que diversion. A son sens, l’objectif de cette liste est de le terroriser et de le pousser à quitter la course à la présidentielle de 2024. Rappelant que cette tentative d’instrumentaliser le pouvoir judiciaire et les réseaux sociaux à son encontre n’est pas une première, il a avancé qu’il ne se tairait pas cette fois-ci, car la ligne rouge a été dépassée en impliquant sa fille.

Le journaliste a dénoncé le fait d’avoir divulgué le nom complet de sa fille mineure sur la toile avec en sus un déluge d’insultes et d’injures soulignant l’impact psychologique de tels agissements sur l’enfant. « Certes, je ne suis pas au-dessus de la loi, mais ma fille est au-dessus de toute considération », a-t-il déclaré.

Il a précisé qu’il avait demandé à son avocate de contacter les organisations de protection de l’enfance et des droits de l’Homme pour dénoncer l’implication de sa fille dans ce jeu politique odieux.

Nizar Chaari a signalé, par ailleurs, que le président de la République n’avait aucun lien avec cette affaire illégale et immorale notant le respect qu’ils ont l’un pour l’autre. Il a appelé, dans ce même contexte, le chef de l’État à ouvrir une enquête sur les responsables dans cette affaire assurant que ceux qui sont derrière cette liste essayent de se rapprocher de l’entourage du président en excluant de la course à la présidentielle tous ceux qui se sont porté candidats.

N.J