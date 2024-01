Davos : Ahmed Hachani rencontre Kristalina Georgieva et plusieurs autres responsables

Imprimer

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani a eu plusieurs rencontres avec des hauts responsables de pays et d'organisations internationales et régionales, dans le cadre de sa participation aux travaux de la 54e session du Forum économique mondial de Davos. Il était accompagné de la ministre des Finances, Sihem Nemsia et du secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, Mounir Ben Rejiba.

Au cours de la première journée, Ahmed Hachani a discuté, en marge du forum, avec la directrice du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva. La discussion a porté sur le processus de la coopération financière et technique entre la Tunisie et le FMI. Le chef du gouvernement a affirmé que la Tunisie avait honoré tous ses engagements financiers extérieurs pour l'année 2023, précisant que le pays ne tardera pas à rembourser ses dettes extérieures pour l'année 2024.

Par ailleurs, le chef du gouvernement a présenté les efforts déployés par l'État tunisien dans divers domaines, ayant conduit à l'amélioration de nombreux indicateurs économiques et financiers malgré les défis majeurs. Il a souligné, d'après un communiqué de la Kasbah, l'engagement continu de la Tunisie dans le processus de réformes répondant aux attentes du peuple et aux exigences de l'économie nationale et de la paix sociale.

De son côté, Kristalina Georgieva a considéré, toujours selon la même source, que la Tunisie faisait partie des pays qui ont réussi à obtenir des résultats positifs sur le plan économique et financier malgré les difficultés rencontrées, principalement en raison de facteurs externes. Elle a souligné que la politique générale du Fonds ne repose pas sur des diktats et prend en compte les particularités de chaque pays, exprimant son ouverture à toutes les propositions dans le cadre de la coopération avec la Tunisie.

Dans le même contexte, lors de sa rencontre avec la présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), Odile François-Basso, Ahmed Hachani a exposé les grandes lignes de la politique économique du gouvernement et les programmes de financement des grands projets. La responsable européenne a salué le niveau de coopération avec la Tunisie, indiquant que la banque était en train de préparer une stratégie de coopération avec la Tunisie pour la période 2024-2029.

Le chef du gouvernement a, également, rencontré le secrétaire général de la Zone de libre-échange continentale africaine, Wamkele Mene, abordant les opportunités économiques fructueuses offertes par cet espace économique pour les pays de la région, et le rôle central que pourrait jouer la Tunisie en tant qu'acteur clé dans la création de valeur ajoutée dans des secteurs vitaux.

En outre, le chef du gouvernement a eu une réunion avec le chef de la délégation saoudienne participant au sommet de Davos, le ministre des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan. Cette rencontre a été l'occasion de confirmer le niveau exceptionnel des relations bilatérales entre les deux pays, et de renouveler l'engagement des deux parties à les développer davantage et à diversifier leurs domaines.

Enfin, Ahmed Hachani a rencontré son homologue irakien, Mohammed Chia al-Soudani. Les deux parties ont salué le niveau des relations bilatérales exprimant leur volonté commune de les renforcer davantage. À cette occasion, le chef du gouvernement a invité son homologue irakien à effectuer une visite en Tunisie.

S.H