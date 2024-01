Kasserine – Protestations suite au décès d’une élève de six ans

*Photo d'illustration

Des habitants et des élèves de la région d'El Erg dans la délégation de Feriana, du gouvernorat de Kasserine, ont observé, mardi 16 janvier 2024, un sit-in de protestation devant le siège de la délégation.

Les manifestants ont incendié des pneus, suite au décès d'une élève de six ans inscrite en première année primaire, survenue hier, après avoir été heurtée par un bus de la société régionale de transport de Kasserine réservé au transport des élèves de la région au collège de Feriana, accidentellement, alors qu'elle rentrait de l'école en compagnie de sa tante.

Le militant associatif de Feriana, Majed Barhoumi, a expliqué dans une déclaration accordée à l’agence de presse Tap, que l'accident qui a causé le décès de l'élève a rappelé aux habitants de la région la situation de leurs enfants et celle de leur région.

Il a précisé que les élèves de l'école primaire Hédi Laâjili dans la région d'El Erg, dont la défunte élève faisait partie, ont été transférés au lycée de Feriana après la fermeture et la démolition de plusieurs des salles de leur école, avec la programmation de travaux de construction et d'aménagement.

Il a ajouté que les parents ont pris en charge le transport de leurs enfants, élèves au lycée de Feriana, ce qui leur a causé des difficultés de déplacement avec leurs enfants.

Il a souligné la nécessité de l'intervention des autorités régionales pour accélérer les travaux d'aménagement et de rénovation de l'école primaire Hédi Laâjili dans les plus brefs délais. Il a, également, appelé les autorités à assurer le transport des élèves vers le lycée en utilisant un moyen de transport scolaire, en attendant la fin des travaux. Il a ajouté qu’il faut aider la famille de la victime, qu'il a décrite comme vivant dans des conditions extrêmement difficiles.

L'un des manifestants et proche de l'élève décédée, Taoufik Jebli, a insisté sur la nécessité de soutenir la famille endeuillée en raison de ses conditions difficiles et de l'absence de toute couverture sociale ou source de revenu stable, tout en accélérant les travaux d'aménagement de l'école primaire Hédi Laâjili, rénovée depuis 1978.

Le premier délégué du gouvernorat de Kasserine, Ahmed Hamdi, a déclaré qu'il rencontrerait un certain nombre de manifestants à la délégation de Feriana, ainsi que la famille de l'élève décédée, pour écouter leurs préoccupations et leurs demandes et trouver les solutions nécessaires.

S.H